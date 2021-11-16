Петраков определился с заявкой сборной Украины на матч с боснийцами

16 ноября в Зенице на стадионе «Билино Поле» состоится поединок заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе D, в котором сборная Украина сыграет против национальной команды Боснии и Герцеговины (начало - в 21.45 по киевскому времени).



Заявка сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Тарас Качараба, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Артем Довбык, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Тымчик, 19. Денис Гармаш, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в распоряжении тренерского штаба украинской команды, в заявку на матч не попали Виктор Корниенко и Даниил Сикан.





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