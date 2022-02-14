Петраков объявил дату сбора национальной сборной в Киеве

Стало известно, когда сборная Украины соберется командой перед матчем с Шотландией.



Национальная команда Украины начнет подготовительный сбор перед плей-офф отбора чемпионата мира-2022 в пятницу, 18 марта. В этот день в традиционной столичной резиденции сине-желтых, гостинице «Опера», соберутся представители клубов УПЛ. Сборники, выступающие в иностранных чемпионатах, присоединятся к команде 20-21 марта. С начала сбора национальная команда будет тренироваться на олимпийской базе «Святошин» под Киевом.

На 21 марта запланирована открытая тренировка сборной Украины на НСК «Олимпийский», на которой фанаты смогут эмоционально зарядить игроков перед поездкой в Шотландию, сообщает сайт УАФ со ссылкой на Александра Петракова.

Уже на следующий день, 22 марта, национальная команда вылетит в Глазго, где через два дня после прибытия проведет матч 1/2 финала раунда плей-офф — против Шотландии.

Также Александр Филиппов забил дебютный гол за «Ригу» в ворота российской команды.



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