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Петраков - о звонке Мудрику: «Миша, здравствуй! Александр Васильевич»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
13.12.2021
14:03
Новость
Футбол

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о разговоре с атакующим полузащитником «Шахтера» Михаилом Мудриком.

«Я Мудрику позвонил, говорю: «Миша, здравствуй! Александр Васильевич». Он поздоровался. Спросил, может ли он ко мне приехать в 4 часа на разговор. «Я тебя перевожу в первую национальную сборную, вижу, что ты готов уже. Здесь я тебя ставлю в плей-офф. Ты должен будешь выйти и помочь национальной команде. Ты готов?», – говорю. Здесь другой уровень. Нет контрольных игр. Нужно, чтобы он психологически был готов, а не вышел, провалил, что отодвинет его намного назад", – сказал Петраков, слова которого приводит «Великий футбол».

Сборная Украины сыграет с Шотландией в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022.

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.

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