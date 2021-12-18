Петраков – о работе в сборной Украины: дало по голове прилично, не ожидал, что будет так тяжело

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о работе в национальной команде. Петраков заявил, что сильно постарел за три месяца работы в сборной.

«Конечно, я стал другим. Каждый человек меняется, также, наверное, поменялся и я. Честно скажу, постарел прилично за эти три месяца из-за нервных переживаний. Дало по голове прилично, я не ожидал, что будет так тяжело. Я думал, будет полегче, но оно так придавило меня, что это кошмар.

Я почувствовал эту ответственность, не ожидал, что такой груз ответственности лежит на мне. Это другой футбол, но мне помогли ребята, если бы не они, у меня бы ничего не получилось.

Они меня приняли. Я этого сам не знал, потом Павелко рассказал. После неудачной игры в Казахстане подошли ведущие игроки сборной и попросили, чтобы убрали приставку и.о. Это он сказал уже после матча с Боснией и Герцеговиной», — сказал Петраков в интервью youtube-каналу «Великий футбол».

По итогам отборочного группового турнира на ЧМ-2022 сборная Украины заняла второе место и прошла в плей-офф отбора на мировое первенство.

В плей-офф отбора на ЧМ-2022 сине-желтые сыграют с Шотландией. Поединок состоится 24 марта.

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