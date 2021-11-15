Петраков: нужно побеждать боснийцев, мы не будем следить за матчем Финляндии и Франции

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от матча с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора к ЧМ-2022, который состоится 16 ноября. Напомним, что только в случае победы наши могут рассчитывать на второе место в группе.

«Матч боснийцев с Финляндией я комментировать не буду. Нас же ситуация в турнирной таблице вынуждает играть на победу.

Будет ли легче из-за того, что в составе сборной Боснии и Герцеговины планируется ротация? Не знаю. Футбол непредсказуем, поэтому это лучшая игра в мире. Наверное, нам даже будет тяжелее. Те боснийские игроки, которые редко играли, захотят себя показать.

Сейчас у нас запланирована одночасовая тренировка. Все 25 футболистов здоровы, они сдали негативные тесты на коронавирус.

На какой позиции вижу Гармаша? Я его хорошо знаю, а вы всё завтра увидите.

Я не будут следить за параллельным матчем Финляндии и Франции. И футболисты не будут знать, что там происходит.

Как преодолеть проблемы с реализацией? Это нужно в клубах тренировать, в сборной другая система тренировок.

Почему у сборной Украины так много ничьих в этом отборе? Я только принял команду. Может, где-то не везет. Может, пока я не заслужил удачу.

Почему я больше не критикую футболистов публично? Это опыт — великое дело. Опыт приходит и к игрокам, и к тренерскому штабу.

Цыганкова перед тренировкой поздравим с днем рождения, подарим футболку. А уже завтра он сам должен сделать подарок себе и всей Украине», — сказал Александр Петраков.

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