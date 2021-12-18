Петраков: никакие туры УПЛ я не переношу, попросил два дня

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о подготовке к поединку плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 с командой Шотландии.
«Никакие туры УПЛ я не переношу, чтобы не было опять разговоров, что все ради сборной и он требует. Я уважаю все команды Премьер-лиги, всех тренеров и переносить игры на десять дней – я этого делать не буду.
Я попросил два дня, тур стоит в субботу, 19 марта. Почему я попросил два дня? Чтобы Динамо и Шахтер сыграли, мы сели в самолет и полетели в Европу. Здесь негде тренироваться в марте. Вот почему я прошу эти два дня.
Если вы думаете, что они мне сильно помогут – нет. Шахтер уже согласился в среду сыграть с Днепром-1, Динамо согласилось сыграть в четверг, я всем благодарен», — сказал Петраков в интервью youtube-каналу «Великий футбол».
В плей-офф отбора на ЧМ-2022 сине-желтые сыграют с Шотландией, который состоитсяв Глазго 24 марта.
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