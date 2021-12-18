Петраков назвал лидера сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал лидера национальной команды. Петраков отметил работу полузащитника Андрея Ярмоленко.

«Для того, чтобы человека уважали, он должен быть на поле. Он должен быть на тренировках первым, тогда проявляется уважение. А если он этого не делает, какое может быть уважение?

Ярмоленко своим примером показывает, он на поле тянет и в быту тянет, и в жизни тянет. Он помогает молодым, он – лидер сборной. Я им очень доволен и он мне очень много дельных советов говорил», — сказал Петраков в интервью youtube-каналу «Великий футбол».

В плей-офф отбора на ЧМ-2022 сине-желтые сыграют с Шотландией. Поединок состоится 24 марта.

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