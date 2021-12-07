Петраков назвал клубы, в которых хотел бы пройти стажировку

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, что планирует отправиться на стажировку в Англию или Италию. Петраков отметил, что идут переговоры с «Аталантой».

«Мне нравится работа Гасперини. Президент УАФ пообещал договориться за стажировку в «Аталанте».

Если Гасперини меня примет, поеду на 3-4 дня. Я работаю на высшем уровне. Мне надо поехать, посмотреть, пообщаться с людьми.

Может, удастся договориться в «Лидс» поехать. Наш тренер-аналитик Авраам знает спортивного директора. К Бьелсе заеду, если получится такая возможность. Если где-то будет возле Манчестера, позвоню Зинченко и спрошу: «Может Гвардиола согласится принять на пару дней?». Надо идти вперед», – отметил Петраков в эфире «ПРОФУТБОЛ Digital».

Напомним, что сборная Украины вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Украинская команда сыграет на выезде с Шотландией 24 марта.

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