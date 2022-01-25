Петраков: на сборах в Турции хочу увидеть все команды УПЛ

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о том, что планирует посмотреть матчи украинских команда на сборах в Турции.
«Будем смотреть матчи, изучать состояние ребят. С 9 по 20 февраля я планирую побывать на сборах наших команд в Турции. Там будет более детальная работа, посмотрим, в каком состоянии ребята-кандидаты в национальную сборную.
Посещу только сборы «Динамо» и «Шахтера»? Не только, хочу и планирую увидеть все наши команды».
Полностью интервью с Александром Петраковым читайте здесь.
Ранее мы сообщали, что сборная Украины подготовку к матчу плей-офф против Шотландии начнет на базе «Шахтера».
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