Петраков: мы с Малиновским перевернули эту страницу

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков ответил на вопросы журналистов перед ноябрьскими матчами национальной команды.

«Все игроки сборной собрались, все здоровые – начинаем сбор. Ярмоленко здоров, мы дальше готовимся к игре с Боснией и Герцеговиной. Про ротацию разговоров нет. Готовимся к игре года.

Мы с Русланом перевернули эту страницу. Все! Отсутствие Миколенко? Я подумаю над тем, чтобы поставить Зинченко на левый фланг.

Пригласил Гармаша. Гармаш очень хорошо выступает в чемпионате Украины, забивает голы, потому я его вызвал. На какой позиции? Посмотрим. Денис может играть на любой позиции. Я его знаю еще с юношеских лет. Посмотрим, чем он будет полезен сборной», – сказал Петраков на пресс-конференции.

Напомним, сборной Украины предстоит провести товарищеский матч против Болгарии 11 ноября. После контрольной игры команда Петракова проведет последний матч отборочного цикла с Боснией и Герцеговиной (16 ноября).

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