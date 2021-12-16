Петраков: мы никогда не играли с Ирландией, а с Арменией не виделись давно

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результаты сегодняшней жеребьевки Лиги наций-2022/2023, по итогам которой сборная Украины попала в группу В1 вместе с Шотландией, Ирландией и Арменией.



«Мы никогда не играли со сборной Ирландии. С Шотландией наша команда встретится в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022, а с Арменией мы не виделись давно. Там команда очень изменилась. Она успешно начала отбор в мундиаль в Катаре. Потом, правда, что-то у нее пошло не так.

Думаю, будет интересная борьба. Но если мы стремимся возвратиться в Лигу А, нужно выигрывать эту группу.

Думаю, у ребят будет возможность поиграть, а у нас посмотреть на них уже в июне, когда состоится сразу четыре встречи Лиги наций. Еще два матча пройдут осенью.

Ожидаем календаря. Тогда уж точно будем знать, с кем и где начинаем.

21 мая у нас заканчивается чемпионат Украины. Надо будет дать ребятам немного отдохнуть. Возможно, четыре-пять дней. А потом будет наш сбор, ведь, повторюсь, предстоит сыграть четыре матча в короткий промежуток времени», — сказал Александр Петраков.

Также Яремчук вышел на замену и помог «Бенфике» выйти в следующий раунд Кубка лиги.



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