Петраков: Лунин выбрал не тот клуб

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о перспективах голкипера «Реала» Андрея Лунина в национальной команде.

«Лунин не играет. Как я могу вызывать вратаря, который два года не имеет игровой практики. Ну как он может стоять? Это не укор Андрею, он сам понимает. Если любой футболист мне позвонит и попросит совет — я его дам.

Лунин выбрал не тот клуб. «Реал» есть «Реал», но есть разные вещи. В «Реале» многие были игроки, а потом уходили в аренду. Надо идти по своим возможностям находить клуб и там играть. Вот и все.

Марка «Реала» — это хорошо, все красочно и красиво. Но человеку уже 23-й год пойдет. Он многому научился и ему надо где-то идти играть», — сказал Петраков в эфире YouTube-канала «ПРОФУТБОЛ Digital».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Палкин: надеюсь, в ближайшее время Петраков вызовет Мудрика в сборную Украины

Петраков: я уже поговорил с Мудриком и рассказал ему о критериях для игры в сборной Украины

Петраков: с Боснией первый гол Зинченко сделал Цыганков

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.