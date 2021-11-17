Петраков: кто бы ни достался, мы поедем в Катар

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал заключительный матч квалификации на чемпионат мира-2022 с Боснией и Герцеговиной (2:0).

«Мы очень довольны. Но мы выполнили всего 50 процентов задания. Впереди – жеребьевка, плей-офф.

Мы не боимся никого, это однозначно. Будем играть, хотим пробиться на чемпионат мира. Кто бы нам ни достался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар.

Планы? Буду с женой чаи гонять. Что-то придумаю, нужно отдохнуть от футбола, выдохнуть», — приводит слова Петракова пресс-служба УАФ.

Сборная Украины вышла в плей-офф отбора ЧМ-2022. Своего соперника сине-желтые узнают 26 ноября.

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