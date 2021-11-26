Петраков: хорошая жеребьевка для нас. Удача, что не попались Италия и Португалия

26 ноября в Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации на чемпионат мира-2022. Сборная Украины узнала своего соперника на этой стадии турнира.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировали итоги жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022.

«Хорошая жеребьевка для нас. Удача, что не попались Италия и Португалия, я сидел, молил Бога, чтобы они не попались, скажу откровенно.

Хорошие британские команды, я хотел этих соперников, интересно будет сыграть. Сейчас будем изучать Шотландию. Две игры на выезде, если бы мы еще и дома сыграли – была бы фантастика.

Я далеко не заглядываю, сейчас наша цель – 24 марта игра с Шотландией. Дальше – посмотрим», — сказал Петраков.

Плей-офф будет состоять из полуфиналов (24 марта 2022) и финалов (29 марта 2022) в формате одноматчевых противостояний и будет включать в себя три пути. Шесть сеяных команд получили право провести полуфинал на своем поле.

Путевки в финальный турнир получат 3 лучших среди 12 команд-участниц стыковых матчей квалификации.

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Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022

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