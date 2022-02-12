Петраков: договорился с Луческу, что посмотрю тренировку «Динамо»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков посетил несколько украинских команд на тренировочных сборах. Петраков заявил, что в его планах до 20 февраля объехать все украинские клубы, которые находятся в Турции.

«Сейчас буду присутствовать на тренировках. Договорился с Мирчей Луческу, что посмотрю тренировку «Динамо». Он ответил: «Приезжай, никаких вопросов».

Я уже был у Роберто Де Дзерби на двух занятиях «Шахтера», тоже никаких проблем нет. С Игорем Йовичевичем также уже договорился о посещении тренировки «Днепра-1». В планах созвониться еще с Виктором Скрипником из «Зари», пообщаюсь.

План – до 20 февраля посетить все клубы, посмотреть на сборников, поговорить. Может кому-то напихать немного. Я всех парней знаю здесь. Я живу в Украине, уже 12 лет работаю в сборных Украины. Естественно, я смотрю за всеми нашими футболистами», – рассказал Петраков в эфире телеканала «Футбол».

Напомним, что сборная Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022 сыграет с Шотландией 24 марта в 21:45.

В случае успеха 29 марта подопечных Петракова ждет выездная игра с победителем пары Уэльс – Австрия, по итогам которой и определится обладатель путевки в Катар.

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