Петраков: дай Бог, чтобы голы оставили на Боснию

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал контрольный матч с Болгарией (1:1), который прошел в Одессе.

«Мне очень понравилась игра сборной Украины. Я всем доволен, доволен ребятами. Это его величество футбол. Тем он и прекрасен. Было много моментов, но не использовали их. Однако претензий нет.

36 ударов? Такого в сборной у меня не было. Я никогда не скажу, что нам не везет. Это чисто техническое мастерство футболистов.

Я перешел на другую схему, но я доволен. Я должен меняться, потому что мало времени провел в сборной. Запутать Боснию и Герцеговины этим невозможно, потому что сейчас такое время, что все смотрят матчи, все видят матчи в интернете. Никого не обмануть.

Доволен игрой Зинченко и Ярмоленко, которые не имеют много практики и получили весь матч. И Ризнык заслужил свой дебют, я его поздравил. Дали ему возможность, потому что Дмитрий заслужил.

Конечно, хочется, чтобы был позитивный результат в Боснии. Сделаем все для победы в Боснии. Дай Бог, чтобы голы оставили на Боснию», — сказал Петраков в эфире телеканала «Футбол 1».

16 ноября сборная Украины сыграет на выезде свой заключительный матч отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

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