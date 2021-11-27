Петраков: буду просить УПЛ перенести пару матчей, где играют наши сборники

Главный тренер сборной Украины поделился мнением о новом формате плей-офф за право выхода в финальную часть чемпионата мира 2022 года.

«Это впервые будет. Планы есть. Буду просить Премьер-лигу перенести пару игр, где играют наши сборники, с выходных на среду. Не хочу ломать календарь. Важно, чтобы все наставники команд желали национальной сборной Украины удачи. Мы хотим раньше прилететь в Шотландию, начать подготовку и уже там ждать наших футболистов, кто играет в Европе. Я дам задание нашим администраторам найти хорошие условия для подготовки. Думаю, что мы 18-го марта прилетим в Шотландию. Все наши команды, к сожалению, вылетели из еврокубков. Поэтому хотелось бы пораньше собраться», — цитирует Петракова ресурс SportArena.

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