Первый тренер Mампасси: Mарк будет играть на очень серьезном уровне

К 18-летнему воспитаннику «Шахтера» Марку Мампасси, выступающему на правах аренды за «Мариуполь», проявляют интерес сразу несколько российских клубов.

Первый тренер Марка Мампасси в академии «Шахтера» Дмитрий Ефимов в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, благодаря каким качествам он обратил на него внимание во время набора в академию.

«Когда я набирал футболистов возрастной группы (U-8), то в поле зрения были, прежде всего, ребята из филиалов нашей академии. Mарка не заметить было сложно: он выделялся не только высоким ростом, но и хладнокровием, выбором позиции, стремлением не выбивать мяч куда попало. Я его определил в центр защиты и с того времени он не изменил этому амплуа. Кстати, тогда прогрессировать помогало то, что наши воспитанники часто играли в турнирах с соперниками из филиалов академии, которые были на год старше. Это был ценный опыт, который в последствии помог тому же Mампасси без особых проблем преодолеть переход из юношеского футбола во взрослый.

Нужно отметить, что с того первого набора и Олег Очеретько, который вместе с Mампасси выступает за юниорскую сборную Украины и «Mариуполь».

Как я оцениваю перспективы Mампасси? Уверен, что он будет играть на очень серьезном уровне».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Юрист: получение гражданства РФ не предоставляет Мампасси возможность выступать за сборную России

Шаблий: переход Мампасси из «Шахтера» в другой клуб еще не состоялся

Тренер сборной Украины: не удивлен, что Мампасси быстро заиграл в УПЛ

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.