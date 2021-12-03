Первый титул за 50 лет: как «Атлетико Минейро» праздновал победу в чемпионате Бразилии

В ночь со 2-го на 3 декабря решилась судьба чемпионского титула в бразильской Серии А.

Лидирующий «Атлетико Минейро» в перенесенном матче 32-го тура встречался в гостях с «Баией». В случае победы команда из Белу-Оризонте становилась недосягаемой для единственного преследователя «Фламенго».

Однако по ходу второго тайма «Баия» повела 2:0. У «Атлетико Минейро» в случае поражения оставалось еще два матча, однако «горняки» (клуб происходит из шахтерского региона) не стал откладывать праздник. На 73-й знаменитый Халк (он является лидером гонки бомбардиров с 18 голами) отыграл один мяч, а уже к 78-й минуте Кено сделал дубль. Команда из Белу-Оризонте удержала победу со счетом 3:2 и досрочно оформила завоевание золота чемпионата Бразилии.

???? O CLUBE ATLÉTICO MINEIRO É O CAMPEÃO BRASILEIRO DE 2021! NÓS SOMOS CAMPEÕES, MASSA! O #GALO É BICAMPEÃO!



GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ????????️



???????? #BicaBiCAMpeão pic.twitter.com/cR8CGjOjN6 — Atlético ???? (@Atletico) December 2, 2021

«Атлетико Минейро» стал чемпионом второй раз в своей истории. Первый титул «горняки» выиграли еще в 1971 году. Также в 2013 году «Атлетико Минейро» завоевал Копа Либертадорес — южноамериканский аналог Кубка Чемпионов.

ESPECIAL PARA VOCÊ, ATLETICANO! ????



Faça check-in no jogo que deu o título ao @Atletico e receba um kit virtual sensacional no seu e-mail. Guia do campeonato, figurinhas, wallpapers e MUITO mais!



Participe agora e não perca: https://t.co/iL54yqye64 pic.twitter.com/OzHGyOQpEp — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) December 2, 2021

Помимо Халка из известных игроков цвета «Атлетико Минейро» защищают Диего Коста, чилиец Эдуардо Варгас и бывший киевский динамовец Че-Че.

В Белу-Оризонте с пригородами проживает более шести миллионов человек. Крупный город масштабно праздновал триумф своей команды.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Динамо» и «Шахтер» в погоне за разницей мячей, «Днепр-1» принимает в Одессе: интриги 17-го тура УПЛ

Экс-игрок сборной Украины войдёт в тренерский штаб «Виктории»

Стало известно, кто вошел в тренерский штаб «Альянса»

«Атлетико» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии: 10 интересных фактов о чемпионе

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.