Первый титул за 50 лет: как «Атлетико Минейро» праздновал победу в чемпионате Бразилии

ESPECIAL PARA VOCÊ, ATLETICANO! ????



Faça check-in no jogo que deu o título ao @Atletico e receba um kit virtual sensacional no seu e-mail. Guia do campeonato, figurinhas, wallpapers e MUITO mais!



Participe agora e não perca: https://t.co/iL54yqye64 pic.twitter.com/OzHGyOQpEp