Первый титул за 50 лет: как «Атлетико Минейро» праздновал победу в чемпионате Бразилии

В ночь со 2-го на 3 декабря решилась судьба чемпионского титула в бразильской Серии А.
Лидирующий «Атлетико Минейро» в перенесенном матче 32-го тура встречался в гостях с «Баией». В случае победы команда из Белу-Оризонте становилась недосягаемой для единственного преследователя «Фламенго».
Однако по ходу второго тайма «Баия» повела 2:0. У «Атлетико Минейро» в случае поражения оставалось еще два матча, однако «горняки» (клуб происходит из шахтерского региона) не стал откладывать праздник. На 73-й знаменитый Халк (он является лидером гонки бомбардиров с 18 голами) отыграл один мяч, а уже к 78-й минуте Кено сделал дубль. Команда из Белу-Оризонте удержала победу со счетом 3:2 и досрочно оформила завоевание золота чемпионата Бразилии.
«Атлетико Минейро» стал чемпионом второй раз в своей истории. Первый титул «горняки» выиграли еще в 1971 году. Также в 2013 году «Атлетико Минейро» завоевал Копа Либертадорес — южноамериканский аналог Кубка Чемпионов.
Помимо Халка из известных игроков цвета «Атлетико Минейро» защищают Диего Коста, чилиец Эдуардо Варгас и бывший киевский динамовец Че-Че.
В Белу-Оризонте с пригородами проживает более шести миллионов человек. Крупный город масштабно праздновал триумф своей команды.
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