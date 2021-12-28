Первый матч в новом году ФК «Львов» проведет против австрийцев

16 января 2022 года ФК «Львов» улетит на сбор в Турцию.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 22 января подопечные Олега Дулуба проведут первый контрольный поединок в новом году - с австрийским «Хортбергом». 24 января львовяне померяются силами со словацким «Татраном» (Липтовски Mикулаш), 26–го - с грузинским «Динамо» (Тбилиси), 28-го - с «Теплице» (Чехия), 30-го - с «Раднички 1923» из Сербии. Еще три спарринг-партнера уточняются, скорее всего, это будут команды из балканских стран.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Львов» в гостях сыграет 26 февраля с «Александрией».

«Львов» после первой части сезона с 17 очками идет на 12 месте в УПЛ.

Ранее мы сообщали, что экс-игрок «Шерифа» перешел в «Ингулец».



Также «Металлист» купит еще одного аргентинца.



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