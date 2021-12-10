Первый гол с Шевченко: «Дженоа» проиграл «Сампдории»

10 декабря в рамках Серии А «Дженоа» играл с «Сампдорией». В этом генуэзском дерби со счетом 3:1 победила «Сампдория».



Команда Шевченко пропустила три гола после точных ударов Габбьядини, который оформил дубль, и Капуто. Но под занавес встречи «грифоны» попытались устроить штурм ворот соперника, что вылилось в гол Дестро. Впервые «Дженоа» забил мяч под руководством украинского тренера Андрея Шеченко.

Серия А. 17 тур

«Дженоа» - «Сампдория» - 1:3

Голы: Дестро, 78 – Габбьядини, 7, 67, Капуто, 49.

Также Довбика хотят заполучить пять европейских клубов.



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