Защитник «Арарата» прошел медосмотр для «Вереса»

Ровенский «Верес» в ближайшие дни оформит трудовой договор с первым легионером.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua защитник сборной Армении и клуба «Арарат» Жирайр Маргарян успешно прошел медосмотр и 17 января станет первым зимним новичком ровенчан.

По имеющейся информации, не исключен вариант, что также в понедельник соглашение с «Вересом» подпишет и полузащитник сборной Эстонии Владислав Крейда.

Остальные потенциальные новички пройдут проверку боем на сборе в Турции, куда «Верес» отправляется 18 января.

Напомним, что в Турции подопечные Юрия Вирта проведут семь спаррингов и примут участие в турнире, где их соперниками будут «Черноморец»,»Металлист» и «Полесье».

Ранее мы сообщали о том, что «Верес» и «Альянс» интересуются игроками «Волыни».





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