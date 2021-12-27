Первые спарринги в новом году «Ворскла» проведет в феврале

16 января игроки полтавской «Ворсклы» возобновят подготовку к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, подопечные Юрия Mаксимова 22 января улетят на сбор в Турцию, который будет разбит на две части и только во второй — в феврале они проведут четыре-пять контрольных матчей. Сейчас с потенциальными спарринг-партнерами ведутся переговоры, а подписание контрактов ожидается в начале января.

«Ворскла» начнет играть спарринги только в феврале

Возвращение в Полтаву из Турции запланировано на 18 февраля.

Напомним, что «Ворскла» занимает пятое место в чемпионате УПЛ, набрав 33 очка.

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