Первые спарринги в новом году «Ворскла» проведет в феврале

16 января игроки полтавской «Ворсклы» возобновят подготовку к весенней части сезона.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, подопечные Юрия Mаксимова 22 января улетят на сбор в Турцию, который будет разбит на две части и только во второй — в феврале они проведут четыре-пять контрольных матчей. Сейчас с потенциальными спарринг-партнерами ведутся переговоры, а подписание контрактов ожидается в начале января.
Возвращение в Полтаву из Турции запланировано на 18 февраля.
Напомним, что «Ворскла» занимает пятое место в чемпионате УПЛ, набрав 33 очка.
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