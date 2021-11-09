Первая тренировка Шевченко в «Дженоа»: шарф и жесты руками

Итальянская «Дженоа» после трех дней выходных, которые команда получила после ничьи в матче с «Эмполи» приступила к подготовке к матчу чемпионата Италии против «Ромы», который состоится 21 ноября.

Свою первую тренировку на тренировочной базе клуба провел новый главный тренер «Грифонов» Андрей Шевченко, которому помогает Мауро Тассотти.





Шевченко перед началом тренировки пришлось утеплиться шарфом ищ-за сильного восточного ветра. Перед началом занятия Шевченко собрал футболистам и долго рассказывал им о своих принципах, после чего началась работа на поле.

Отмечается, что по ходу занятия Шевченко несколько раз приостанавливал работу, чтобы объяснить игрокам тактические нюансы. В тренировке не принимали участия игроки сборных и травмированные футболисты.

Завтра, 9 ноября, после обеда состоится презентация Шевченко как главного тренера «Дженоа» для прессы.

Дебют Шевченко на посту главного тренера «Дженоа» состоится 21 ноября в Генуе в матче против «Ромы» Жозе Моуриньо.

Ранее известные отечественные эксперты прокомментировали назначение Шевченко на пост главного тренера «Дженоа».

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