Первая ракетка Украины вышла во второй круг турнира в ОАЭ

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на соревнованиях WTA в ОАЭ. В первом круге турнира первая ракетка Украины обыграла Майяр Шериф из Египта.

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. Свитолина реализовала 4 шанса на брейк из 11, а Шериф - 1 из 2.

65-я ракетка мира Майяр Шериф во второй раз в карьере провела матч против соперницы из топ-20 рейтинга (в 2020 году проиграла Каролине Плишковой на Ролан Гаррос).

Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 10) – Майяр Шериф (Египет, WC) – 6:2, 6:3

Во втором круге Элина Свитолина сыграет с победительницей матча Элизе Мертенс - Жиль Тайхманн.

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