Первая ракетка Украины вышел во второй круг турнира в Италии

21.02.2022
22:56
Украинский теннисист Илья Марченко вышел в 1/8 финала турнира серии ATP Challenger Tour в итальянском Форли. В первом круге первая ракетка Украины победил Ясутаку Утияму из Японии.
Матч продолжался 2,5 часа. В решающем сете Марченко уступал 1-3, после чего выиграл 5 из следующих 6 геймов.
Первый круг
Илья Марченко (Украина, 6) — Ясутака Утияма (Япония) – 6:2, 6:7(11), 6-4
Во втором круге турнира Марченко сыграет против победителя матча Гаштао Элиаш - Александр Ричард.
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