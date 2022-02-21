Фрибет 3000 UAH
«Вильярреал» — «Ювентус»: ставки Потапова — Цуренко: ставки
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Теннис

Первая ракетка Украины вышел во второй круг турнира в Италии

Павел Соловей
Павел Соловей
21.02.2022
22:56

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в 1/8 финала турнира серии ATP Challenger Tour в итальянском Форли. В первом круге первая ракетка Украины победил Ясутаку Утияму из Японии.

Матч продолжался 2,5 часа. В решающем сете Марченко уступал 1-3, после чего выиграл 5 из следующих 6 геймов.

Первый круг

Илья Марченко (Украина, 6) — Ясутака Утияма (Япония) – 6:2, 6:7(11), 6-4

Во втором круге турнира Марченко сыграет против победителя матча Гаштао Элиаш - Александр Ричард.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Успокоили наших легионеров насчет войны». Главный тренер «Александрии» Юрий Гура подвел итоги сборов
«Успокоили наших легионеров насчет войны». Главный тренер «Александрии» Юрий Гура подвел итоги сборов
Первая ракетка Украины проиграла в стартовом матче турнира в Катаре
Первая ракетка Украины проиграла в стартовом матче турнира в Катаре
Молодого украинца арендовал клуб четвертого дивизиона Шотландии
Молодого украинца арендовал клуб четвертого дивизиона Шотландии

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи