Первая ракетка Украины вышел во второй круг турнира в Италии

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в 1/8 финала турнира серии ATP Challenger Tour в итальянском Форли. В первом круге первая ракетка Украины победил Ясутаку Утияму из Японии.

Матч продолжался 2,5 часа. В решающем сете Марченко уступал 1-3, после чего выиграл 5 из следующих 6 геймов.

Первый круг

Илья Марченко (Украина, 6) — Ясутака Утияма (Япония) – 6:2, 6:7(11), 6-4

Во втором круге турнира Марченко сыграет против победителя матча Гаштао Элиаш - Александр Ричард.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Успокоили наших легионеров насчет войны». Главный тренер «Александрии» Юрий Гура подвел итоги сборов

Первая ракетка Украины проиграла в стартовом матче турнира в Катаре

Молодого украинца арендовал клуб четвертого дивизиона Шотландии

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.