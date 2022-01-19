Первая ракетка Украины прошла в третий круг Australian Open

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в третий раунд на Открытом чемпионате Австралии. Первая ракетка Украины обыграла француженку Армони Тан.

Теннисистки провели на корте 2 часа 7 минут. В концовке третьего сета Тан воспользовалась медицинским перерывом. В седьмом гейме у француженки были такие сильные судороги, что она не могла продолжать игру и покинуть корт смогла только на коляске.

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 15) — Армони Тан (Франция) – 6:3, 5:7, 5:1 отказ

В третьем круге Свитолина сыграет против Виктории Азаренко (WTA 25). Белоруска ведет в статистике личных встреч 4:0.

В последний раз Свитолина и Азаренко играли друг с другом в прошлом году на турнире в Дохе.

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