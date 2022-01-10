Первая ракетка Украины проиграла второй матч подряд в новом сезоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в двух сетах от Мэдисон Кис из США на турнире в австралийской Аделаиде. Теннисистки провели на корте 1 час и 17 минут.

Свитолина проиграла за матч 3 гейма на подаче и не заработала ни одного брейкпоинта. На счету Элины Свитолиной 3 эйса, 7 двойных ошибок, 10 виннеров и 35 невынужденных ошибок. В активе Мэдисон Кис 14 эйсов, одна двойная, 13 виннеров и 28 невынужденных ошибок. Американка вышла вперед по личным встречам 3-2.

Аделаида. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 2:6, 4:6

Во втором круге Мэдисон Кис сыграет с победительницей матча Даяна Ястремская - Тереза Мартинцова.

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