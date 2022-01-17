Первая ракетка мира Барти не оставила шансов украинке Цуренко

Украинка Леся Цуренко (№119 в рейтинге WTA) в первом круге же круге основной сетки турнира Australian Open встретилась с лидером рейтинга WTA Эшли Барти.

Наша теннисистка не смогла оказать достойного сопротивления австралийки. Эшли Барти победила Лесю Цуренко в двух сетах — 6:0, 6:1. Матч продолжался 56 минут. Украинская спортсменка допустила сразу 21 невынужденную ошибку.

Это четвертая личная встреча Барти и Цуренко. Австралийка ведет со счетом 3:1.



Ранее наш сайт сообщал о других результатах украинок в первом круге Australian Open. Двум из них удалось пробиться во второй раунд.

Australian Open, первый круг

Эшли Барти (Австралия) — Леся Цуренко (Украина) — 6:0, 6:1

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Власти Австралии подтвердили решение по Джоковичу

Свитолина выиграла матч первого круга Australian Open

Свитолина: довольна уровнем тенниса, который я показала

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.