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Первая ракетка мира Барти не оставила шансов украинке Цуренко

Игорь Яслик
Игорь Яслик
17.01.2022
11:36
Новость
Теннис

Украинка Леся Цуренко (№119 в рейтинге WTA) в первом круге же круге основной сетки турнира Australian Open встретилась с лидером рейтинга WTA Эшли Барти.

Наша теннисистка не смогла оказать достойного сопротивления австралийки. Эшли Барти победила Лесю Цуренко в двух сетах — 6:0, 6:1. Матч продолжался 56 минут. Украинская спортсменка допустила сразу 21 невынужденную ошибку.

Это четвертая личная встреча Барти и Цуренко. Австралийка ведет со счетом 3:1.

Ранее наш сайт сообщал о других результатах украинок в первом круге Australian Open. Двум из них удалось пробиться во второй раунд.

Australian Open, первый круг

Эшли Барти (Австралия) — Леся Цуренко (Украина) — 6:0, 6:1

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