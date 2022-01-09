Первая пресс-конференция Григорчука в «Черноморце» состоится в аэропорту

Программа сегодняшнего дня одесского «Черноморца» весьма насыщенная. В рабочий график команды Романа Григорчука входит утреннее занятие и полуденный отъезд в аэропорт. Это касается футболистов, большинства тренеров, медицинского и технического персонала. Главный тренер «моряков», один из представителей руководящего штаба и новый глава пресс-службы Денис Цыкановский прибудут в аэропорт раньше, так как на 12.00 там запланирована пресс-конференция. О степени важности этого мероприятия для футбольной Одессы говорит тот факт, что клубом была организована аккредитация для СМИ и любителей футбола, зарегистрированных в соцсетях с именем «Черноморец».



После пресс-конференции делегация «Черноморца», в которую в первой половине дня также вольется группа очередных новичков, отправится авиарейсом на Стамбул. Как уже сообщал Meta-ratings.com.ua, первый тренировочный сбор «моряков» в Турции пройдет с 9 по 27 января.

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