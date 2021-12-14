Первая победа Шевченко: «Дженоа» обыграла «Салернинату» в Кубке Италии

14.12.2021
23:53
Новость
Футбол
В матче 1/16 финала Кубка Италии «Дженоа» на своем поле встречалась с «Салернитаной». Поединок завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный мяч на 76-й минуте забил Экубан. Отметим, что «Дженоа» добыла первую победу под руководством Андрея Шевченко.
В 1/8 финала Кубка Италии «Дженоа» сыграет с «Миланом».
Кубок Италии
1/16 финала
«Дженоа» – «Салернитана» – 1:0
Гол: Экубан, 76.
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