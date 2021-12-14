Первая победа Шевченко: «Дженоа» обыграла «Салернинату» в Кубке Италии

В матче 1/16 финала Кубка Италии «Дженоа» на своем поле встречалась с «Салернитаной». Поединок завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч на 76-й минуте забил Экубан. Отметим, что «Дженоа» добыла первую победу под руководством Андрея Шевченко.

В 1/8 финала Кубка Италии «Дженоа» сыграет с «Миланом».

Кубок Италии

1/16 финала

«Дженоа» – «Салернитана» – 1:0

Гол: Экубан, 76.

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