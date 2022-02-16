Фрибет 3000 UAH
Олимпиада в Пекине 2022 «Интер» — «Ливерпуль»: ставки «Барселона» — «Наполи»: ставки «Динамо» Киев — «Валмиера»: где смотреть
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Олимпиада

Первая награда Украины: медальный зачет Олимпиады по итогам 16 февраля

Игорь Яслик
Игорь Яслик
16.02.2022
18:17

Сегодня олимпийская сборная Украины завоевала первую медаль на Играх в Пекине.

Нашей стране серебро принес фристайлист Александр Абраменко, который в 2018 году смог стать олимпийским чемпионом.

В общем зачете упрочила свое лидерство сборная Норвегии, у которой 13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей.

Медальный зачет ОИ-2022 после 16 февраля
Медальный зачет ОИ-2022 после 16 февраля

Также в тройку лучших входят сборные Германии (10 золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые медали) и США (восемь золотых, семь серебряных, четыре бронзовые медали).

Сборная Украины благодаря Александру Абраменко смогла подняться на 23-е место в общем зачете.

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Абраменко: эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца
Абраменко: эта медаль для всей нашей страны и каждого украинца
Тренер олимпийского медалиста Абраменко: летом Александр был готов не продолжать карьеру
Тренер олимпийского медалиста Абраменко: летом Александр был готов не продолжать карьеру
Украинская биатлонистка Меркушина рассказала о героизме Билосюк
Украинская биатлонистка Меркушина рассказала о героизме Билосюк
Стали известны все полуфиналисты хоккейного турнира на Олимпиаде
Стали известны все полуфиналисты хоккейного турнира на Олимпиаде

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи