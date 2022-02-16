Первая награда Украины: медальный зачет Олимпиады по итогам 16 февраля

Сегодня олимпийская сборная Украины завоевала первую медаль на Играх в Пекине.

Нашей стране серебро принес фристайлист Александр Абраменко, который в 2018 году смог стать олимпийским чемпионом.

В общем зачете упрочила свое лидерство сборная Норвегии, у которой 13 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей.

Медальный зачет ОИ-2022 после 16 февраля

Также в тройку лучших входят сборные Германии (10 золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые медали) и США (восемь золотых, семь серебряных, четыре бронзовые медали).

Сборная Украины благодаря Александру Абраменко смогла подняться на 23-е место в общем зачете.

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