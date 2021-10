Первая лига: «ВПК-Агро» выиграл у «Кремня» битву аутсайдеров

Завершился очередной матч в рамках шестнадцатого тура украинской Премьер-лиги.

«ВПК-Агро» на своем поле переиграл «Кремень». Команда из Днепропетровской области решила все вопросы еще в первом тайме, когда два безответных гола забили Шевченко и Лёпа.

«ВПК-Агро» прервал серию из трех подряд поражений и поднялся на 16-е место с 13-ю очками. У «Кремня» тоже 13 пунктов, но он уступает «ВПК-Агро» по дополнительным показателям. Команда из Кременчуга потерпела четвертое подряд поражение.

Ранее «Горняк-Спорт» в гостях выиграл у «Краматорска».

Первая лига. 16 тур

«ВПК-Агро» — «Кремень» — 2:0 (2:0)

Голы: Шевченко (9), Лепа (20).

