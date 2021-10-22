Первая лига: «Волынь» победила «Кремень» в матче с пятью голами

Программа пятнадцатого тура Первой лиги стартовала поединком в Луцке, в котором «Волынь» принимала «Кремень».

Команды выдали результативный первый тайм. На 13-й минуте игрок гостей Ермолов отправил мяч в свои ворота, но вскоре «Кремень» поразил и чужую рамку усилиями Галаты.

Еще до перерыва за «Волынь» успели забить дважды. Голы на счету иранца Сиаваша и Рябова. Во втором тайме «Кремень» смог только сократить разрыв до минимума — Галата сделал дубль.

«Волынь» с 18-ю очками вышла на восьмое место. По потерянным пунктам лучане опережают расположившихся в таблице выше тернопольскую «Ниву» и «Прикарпатье». «Кремень» остался в зоне переходных матчей на 13-м месте с 13-ю очками.

Ранее «Металлист» потерпел первое поражение в сезоне.

Первая лига. 15 тур

«Волынь» — «Кремень» — 3:2 (3:1)

Голы: Ермолов (13, автогол), Сиаваш (24), Рябов (34) — Галата (16, 67).

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