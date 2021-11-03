Первая лига: «Волынь» и «Полесье» сыграли в безголевую ничью

Состоялся перенесенный матч 11-го тура Первой.
В Луцке «Волынь» и «Полесье» сыграли вничью, не сумев забить ни одного гола. Луцкая команда занимает девятое место в таблице с 19 очками. У нее четыре победы, семь ничьих и четыре поражения.
«Полесье» осталось на десятом месте. У команды из Житомира 18 очков. «Полесье» одержало пять побед при трех ничьих и пяти поражениях.
Ранее лидер Первой лиги «Металлист» одержал очередную победу, переиграв на своем поле «Альянс» из Липовой Долины.
Первая лига. 11 тур
«Волынь» — «Полесье» — 0:0 (0:0)
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