Первая лига: «Ужгород» теряет очки и игроков

В 15-м туре Первой лиги «Ужгород» дома уступил «Олимпику» (1:3).

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, после матча ужгородцы решили отказаться от услуг Владислава Чушенко и Дмитрия Ефименко. После продолжительного перерыва возвращается в строй Владислав Шкиндер.

«Ужгород» устроил кадровую чистку

Напомним, что «Ужгород» занимает в Первой лиге последнее 16-е место, набрав девять очков. Отставание от соседа по таблице «ВПК-Агро» составляет два пункта, но у команды из Днепропетровской области сыграно на два матча меньше.



В 14-м туре закарпатскому коллективу сенсационно удалось обыграть на выезде одного из лидеров дивизиона «Альянс».

Ранее тренер лидера Первой лиги «Металлиста» Александр Кучер поделился впечатлениями от очередной победы харьковской команды — над хмельницким «Подольем».

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