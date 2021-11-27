Первая лига: тернопольская «Нива» в результативном матче обыграла «Кремень»

В рамках двадцатого тура Первой лиги состоялся очередной матч.

Тернопольская «Нива» на своем поле обыграла «Кремень». Уже в первом тайме хозяевам удалось забить три мяча. Дубль сделал Кисленко, еще один мяч записал на свой счет Ризнык. Гости ответили только точным ударом Мурашова.

После перерыва команды обменялись голами. За «Ниву» забил Дедух, а Галата позволил «Кремню» избежать крупного поражения.

«Нива» благодаря этой победе, ставшей для нее третьей подряд, с 29-ю очками вышла на пятое место.

«Кремень» потерпел восьмое подряд поражение. Кременчугская команда замыкает таблицу с 13-ю очками.

Первая лига. 20 тур

«Нива» (Тернополь) — «Кремень» — 4:2 (3:1)

Голы: Ризнык (24), Кисленко (37, 44), Дедух (74) — Мурашов (32), Галата (68).

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