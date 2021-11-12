Первая лига: тернопольская «Нива» обыграла на выезде «Олимпик»

Состоялся очередной матч в рамках восемнадцатого тура Первой лиги Украины.
Тернопольская «Нива» одержала победу над «Олимпиком» в гостях. Единственный гол забил Семен Вовченко на 35-й минуте. Гости заканчивали матч в меньшинстве из-за удаления Глущука, но удержали перевес.
«Нива» прервала серию из трех матчей без побед и с 23-мя очками поднялась на седьмое место.
«Олимпик» потерпел третье подряд поражение и опустился на восьмую строчку. У дончан, как и у «Нивы», в активе 23 очка.
Ранее «Краматорск» и «Агробизнес» начали тур с результативной ничьей.
Первая лига. 18 тур
«Олимпик» — «Нива» (Тернополь) — 0:1 (0:1)
Гол: Вовченко (35).
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