Первая лига: тернопольская «Нива» обыграла на выезде «Олимпик»

Состоялся очередной матч в рамках восемнадцатого тура Первой лиги Украины.

Тернопольская «Нива» одержала победу над «Олимпиком» в гостях. Единственный гол забил Семен Вовченко на 35-й минуте. Гости заканчивали матч в меньшинстве из-за удаления Глущука, но удержали перевес.

«Нива» прервала серию из трех матчей без побед и с 23-мя очками поднялась на седьмое место.



«Олимпик» потерпел третье подряд поражение и опустился на восьмую строчку. У дончан, как и у «Нивы», в активе 23 очка.

Ранее «Краматорск» и «Агробизнес» начали тур с результативной ничьей.

Первая лига. 18 тур

«Олимпик» — «Нива» (Тернополь) — 0:1 (0:1)

Гол: Вовченко (35).

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