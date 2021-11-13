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Первая лига. Разгромная победа «Металлиста», виктории «Полесья» и «ВПК-Агро»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
13.11.2021
20:18
Новость
Футбол

13 ноября состоялось три матча 18 тура Первой лиги Украины. По три очка набрали «Полесье», «ВПК-Агро» и «Металлист».

Первая лига Украины. 18 тур

«Полесье» - «Кремень» - 2:0

Голы: Шастал, 20, Грицук, 26.

«ВПК-Агро» - «Подолье» - 1:0

Гол: Литвиненко, 66

«Металлист» - «Прикарпатье» - 4:0

Голы: Риаскос, 14, 48, Танчик, 43, Пейшоту, 62.

Отметим, что харьковский «Металлист» с 44 очками в активе продолжает уверенно лидировать в Первой лиге Украины.

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