Первая лига. Разгромная победа «Металлиста», виктории «Полесья» и «ВПК-Агро»

13.11.2021
20:18
Новость
Футбол
13 ноября состоялось три матча 18 тура Первой лиги Украины. По три очка набрали «Полесье», «ВПК-Агро» и «Металлист».
Первая лига Украины. 18 тур
«Полесье» - «Кремень» - 2:0
Голы: Шастал, 20, Грицук, 26.
«ВПК-Агро» - «Подолье» - 1:0
Гол: Литвиненко, 66
«Металлист» - «Прикарпатье» - 4:0
Голы: Риаскос, 14, 48, Танчик, 43, Пейшоту, 62.
Отметим, что харьковский «Металлист» с 44 очками в активе продолжает уверенно лидировать в Первой лиге Украины.
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