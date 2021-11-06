Первая лига: «Прикарпатье» благодаря победе над «Олимпиком» вышло на четвертое место

Завершился очередной матч в рамках семнадцатого тура украинской Первой лиги.
«Прикарпатье» оказалось сильнее «Олимпика» на своем поле. На два гола в исполнении игроков ивано-франковской команды Семотюка и Цюцюры дончане смогли ответить только мячом Ходаковского за три минуты до конца матча.
Для «Прикарпатье» эта победа стала четвертой подряд и позволила с 28 очками подняться на четвертое место в таблице. «Олимпик», проигравший второй матч подряд, остался на шестой строчке с 23-мя пунктами.
Ранее «Краматорск» одержал выездную победу над «Кремнем».
Первая лига. 17 тур
«Прикарпатье» — «Олимпик» — 2:1 (1:0)
Голы: Семотюк (15), Цюцюра (61) — Ходаковский (87).
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