Первая лига: «Прикарпатье» благодаря победе над «Олимпиком» вышло на четвертое место

Завершился очередной матч в рамках семнадцатого тура украинской Первой лиги.

«Прикарпатье» оказалось сильнее «Олимпика» на своем поле. На два гола в исполнении игроков ивано-франковской команды Семотюка и Цюцюры дончане смогли ответить только мячом Ходаковского за три минуты до конца матча.

Для «Прикарпатье» эта победа стала четвертой подряд и позволила с 28 очками подняться на четвертое место в таблице. «Олимпик», проигравший второй матч подряд, остался на шестой строчке с 23-мя пунктами.

Ранее «Краматорск» одержал выездную победу над «Кремнем».

Первая лига. 17 тур

«Прикарпатье» — «Олимпик» — 2:1 (1:0)

Голы: Семотюк (15), Цюцюра (61) — Ходаковский (87).

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