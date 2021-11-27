Первая лига: «Полесье» проиграло дома «Подолью» с голом на последней минуте

Состоялся матч двадцатого тура Первой лиги.

«Полесье» принимало на своем поле «Подолье». Гости открыли счет в конце первого тайма усилиями Мораренко. На 60-й минуте Грицук с пенальти уравнял цифры на табло. Однако в компенсированное ко второму тайму время Цыбульник принес «Подолью» победу.

У «Полесья» прервалась серия из трех матчей без поражений. Житомирская команда занимает девятое место с 25-ю очками, сыграв 18 поединков.

«Подолье» благодаря второй подряд победе поднялось на восьмую строчку. У хмельницкой команды 26 очков.

Ранее тернопольская «Нива» в матче с шестью голами победила «Кремень».

Первая лига. 20 тур

«Полесье» — «Подолье» — 1:2 (0:1)

Голы: Грицук (60, пенальти) — Мораренко (42), Цыбульник (90+4).

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