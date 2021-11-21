Первая лига: «Оболонь» в большинстве дожала «Прикарпатье» в гостевом матче

Состоялся матч команд из верхушки таблицы Первой лиги.

«Прикарпатье» уже на 15-й минуте осталось в меньшинстве в домашней игре с «Оболонью». «Пивовары» смогли воспользоваться численным перевесом. В начале второго тайма в течение восьми минут два подряд гола забили Суханов и Батальский. «Оболонь» тоже доигрывала матч вдесятером и одержала победу.

«Прикарпатье» осталось на пятом месте с 28 очками после 19-ти сыгранных встреч. «Оболонь», проигравшая до того два матча подряд, укрепилась на третьей строчке с 33 очками после 18-ти проведенных поединков.

Ранее «Металлист» добыл очередную победу, разгромив на своем поле «Олимпик».

Первая лига. 19 тур

«Прикарпатье» — «Оболонь» — 0:2 (0:0)

Голы: Суханов (53), Батальский (61).

Удаления: Пыско (15) — Бородай (74).



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