Первая лига: «Оболонь» сенсационно проиграла дома «Ужгороду»

Состоялся последний матч в рамках 18-го тура Первой лиги.

Один из лидеров «Оболонь» принимала на своем поле аутсайдеров из «Ужгорода». Исход поединка получился неожиданным. «Пивовары» так ничем не смогли ответить на гол, пропущенный еще в первом тайме от Гайдучука.

«Оболонь» потерпела второе поражение подряд. Теперь киевляне, нахоядсь на третьем месте, отстают на восемь очков от сыгравшего вничью с «Горняк-Спортом» «Кривбасса», имея матч в запасе.

«Ужгород» остался на последней строчке с двенадцатью очками. Примечательно, что ранее закарпатской команде удалось победить еще одну команду из лидирующей группы – «Альянс».

Первая лига. 18 тур

«Оболонь» — «Ужгород» — 0:1 (0:1)

Гол: Гайдучук (45).

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