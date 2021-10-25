Первая лига: «Оболонь» победила «Агробизнес» в результативном матче

Программа 15-го тура Первой лиги завершалась поединком в Киеве, в котором «Оболонь» принимала «Агробизнес».

«Пивовары» открыли счет в начале встречи усилиями Лукьянчука, а на 75-й минуте гол Матяжа, казалось, снял все вопросы об исходе матча. Однако уже через минуту Когут сократил разрыв до минимума. Точку поставил игрок «Оболони» Щебетун на пятой компенсированной минуте.

«Агробизнес» остался на «вылетающем» 14-м месте с 12-ю очками. «Оболонь» поднялась на третье место. У «пивоваров» 27 очков, что на четыре пункта меньше, чем у «Кривбасса». Однако у «Оболони» есть один матч в запасе.

Ранее «Горняк-Спорт» одержал выездную победу над «ВПК-Агро».

Первая лига. 15 тур

«Оболонь» — «Агробизнес» — 3:1 (1:0)

Голы: Лукьянчук (8), Матяж (75), Щебетун (90+5) — Когут (76).

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