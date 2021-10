Первая лига: «Оболонь» на последней минуте вырвала победу над «Подольем»

Завершился последний матч в рамках воскресной программы шестнадцатого тура Первой лиги.

Один из лидеров дивизиона «Оболонь» с большим трудом сломил сопротивление хмельницкого «Подолья». Лишь на четвертой минуте компенсированного ко второму тайму времени Прокопенко принес победу «пивоварам».

Центральный матч 16-го тура состоится 1 ноября в Харькове, где «Металлист» примет «Альянс».

Положение лидеров: 1. «Металлист» — 38 очков (15 матчей), 2. «Кривбасс» — 34 (16), 4. «Оболонь» — 30 (15), 5. «Альянс» — 26 (14), 5. «Прикарпатье» — 25 (16), 6. «Олимпик» — 23 (15).

Ранее «ВПК-Агро» выиграл битву аутсайдеров у «Кремня».

Также «Горняк-Спорт» выиграл в гостях у «Краматорска».

Первая лига. 16 тур

«Оболонь» — «Подолье» — 1:0 (0:0)

Гол: Прокопенко (90+4).



