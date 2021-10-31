Первая лига: «Оболонь» на последней минуте вырвала победу над «Подольем»

Завершился последний матч в рамках воскресной программы шестнадцатого тура Первой лиги.
Один из лидеров дивизиона «Оболонь» с большим трудом сломил сопротивление хмельницкого «Подолья». Лишь на четвертой минуте компенсированного ко второму тайму времени Прокопенко принес победу «пивоварам».
Центральный матч 16-го тура состоится 1 ноября в Харькове, где «Металлист» примет «Альянс».
Положение лидеров: 1. «Металлист» — 38 очков (15 матчей), 2. «Кривбасс» — 34 (16), 4. «Оболонь» — 30 (15), 5. «Альянс» — 26 (14), 5. «Прикарпатье» — 25 (16), 6. «Олимпик» — 23 (15).
Ранее «ВПК-Агро» выиграл битву аутсайдеров у «Кремня».
Также «Горняк-Спорт» выиграл в гостях у «Краматорска».
Первая лига. 16 тур
«Оболонь» — «Подолье» — 1:0 (0:0)
Гол: Прокопенко (90+4).
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