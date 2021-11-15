Первая лига: «Металлист» разгромил «Прикарпатье», «Кривбасс» потерял очки и другие результаты

Сегодня матчем между «Оболонью» и «Ужгородом», в котором гости неожиданно одержали победу, завершился 18-й тур Первой лиги.
Среди главных результатов выделяется разгром, который «Металлист» учинил дома «Прикарпатью». Харьковчане упрочили свое лидерство.
«Кривбасс» не смог на своем поле пробить «Горняк-Спорт». Однако еще хуже выступили ближайшие преследователи криворожан «Оболонь» и «Альянс».
Первая лига. 18 тур
«Краматорск» — «Агробизнес» — 1:1
«Олимпик» — «Нива» (Тернополь) — 0:1
«Полесье» — «Кремень» — 2:0
«ВПК-Агро» — «Подолье» — 1:0
«Металлист» — «Прикарпатье» — 4:0
«Кривбасс» — «Горняк-Спорт» — 0:0
«Волынь» — «Альянс» — 1:0
«Оболонь» — «Ужгород» — 0:1
Положение лидеров: 1. «Металлист» — 47 (18 игр), 2. «Кривбасс» — 38 (18), 3. «Оболонь» — 30 (17), 4. «Альянс» — 29 (17), 5. «Прикарпатье» — 28 (18).
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