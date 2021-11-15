Первая лига: «Металлист» разгромил «Прикарпатье», «Кривбасс» потерял очки и другие результаты

Сегодня матчем между «Оболонью» и «Ужгородом», в котором гости неожиданно одержали победу, завершился 18-й тур Первой лиги.

Среди главных результатов выделяется разгром, который «Металлист» учинил дома «Прикарпатью». Харьковчане упрочили свое лидерство.

«Кривбасс» не смог на своем поле пробить «Горняк-Спорт». Однако еще хуже выступили ближайшие преследователи криворожан «Оболонь» и «Альянс».

Первая лига. 18 тур

«Краматорск» — «Агробизнес» — 1:1

«Олимпик» — «Нива» (Тернополь) — 0:1

«Полесье» — «Кремень» — 2:0

«ВПК-Агро» — «Подолье» — 1:0

«Металлист» — «Прикарпатье» — 4:0

«Кривбасс» — «Горняк-Спорт» — 0:0

«Волынь» — «Альянс» — 1:0

«Оболонь» — «Ужгород» — 0:1

Положение лидеров: 1. «Металлист» — 47 (18 игр), 2. «Кривбасс» — 38 (18), 3. «Оболонь» — 30 (17), 4. «Альянс» — 29 (17), 5. «Прикарпатье» — 28 (18).

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