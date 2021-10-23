Первая лига. «Кривбасс» выиграл у «Полесья», «Прикарпатье» сильнее «Альянса»

23.10.2021
23:41
Новость
Футбол
23 октября состоялось два матча 15 тура Первой лиги Украины.
«Прикарпатье» на домашнем поле выиграл у «Альянса» со счетом 3:1, а «Кривбасс» победил «Полесье» на выезде (2:1).
После этой виктории «Кривбасс» с 31 очком идет на втором месте в Первой лиге, а «Альянс» с 26 баллами занимает третью позицию.
Также мы сообщали, что Владимиру Шарану предлагали возглавить клуб Премьер-Лиги.
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