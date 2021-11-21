Первая лига: «Кривбасс» разгромил «Кремень» в матче с двумя пенальти и удалением

В матче 19-го тура Первой лиги один из лидеров «Кривбасс» не оставил шансов «Кремню» в выездном матче.

Криворожане всё решили еще в первом тайме, когда повели с крупным счетом. За гостей забили Щедрый и Дебелко с пенальти, еще один мяч в свои ворота отправил игрок «Кремня» Головко.

После перерыва кременчужане остались в меньшинстве из-за удаления Пилипенко. «Кривбасс» добил соперника с помощью дубля Хобленко, один из мячей он забил с пенальти.

«Кремень» потерпел седьмое подряд поражение и замыкает таблицу с 13-ю очками. «Кривбасс» идет на втором месте — он отстает на девять пунктов от лидирующего «Металлиста» и опережает на восемь баллов «Оболонь», у которой есть игра в запасе.

Ранее «пивовары» выиграли в гостях у «Прикарпатья».

Первая лига. 19 тур

«Кремень» — «Кривбасс» — 0:5 (0:3)

Голы: Щедрый (17), Дебелко (31, пенальти), Головко (34, автогол), Хобленко (74, 79, пенальти).

Удален: Пилипенко (Кре, 59).

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