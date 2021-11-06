Первая лига: «Кремень» проиграл дома «Краматорску»

Субботняя программа семнадцатого тура украинской Первой лиги началась матчем между «Кремнем» и «Краматорском».

Команда из Донецкой области одержала выездную победу благодаря единственному голу, который Денис Ндукве забил еще в первом тайме.

«Краматорск» одержал третью победу в четырех последних матчах и поднялся на восьмое место (21 очко).

«Кремень» в свою очередь потерпел пятое поражение подряд. Команда из Кременчуга идет на предпоследнем месте, у нее 13 очков.

Ранее «Кривбасс» выиграл в гостях у тернопольской «Нивы» и закрепился на втором месте в таблице УПЛ. Также «Агробизнес» добыл домашнюю победу над «ВПК-Агро».

Первая лига. 17 тур

«Кремень» — «Краматорск» — 0:1 (0:1)

Гол: Ндукве (16).

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