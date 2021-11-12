Первая лига: «Краматорск» и «Агробизнес» начали тур результативной ничьей

Стартовал 18-й тур в рамках Первой лиги Украины по футболу.

«Краматорск» на своем поле не удержал победу над «Агробизнесом». Команда из Донецкой области открыла счет в середине второго тайма благодаря голу Руслана Зубкова. Однако за четыре минуты до финального свистка Руслан Черненко спас гостей от поражения.

«Агробизнес» набрал семь очков за три последних тура. Эти успешные результаты позволили команде из Волочиска подняться на 11-е место. У «Краматорска» 22 очка (на три больше, чем у «Агробизнеса»), которые позволяют занимать девятую строчку.

Ранее стало известно о пополнении в составе «Горняк-Спорта».

Первая лига. 18 тур

«Краматорск» — «Агробизнес» — 1:1 (0:0)

Голы: Зубков (69) — Черненко (86).

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